Scott Guthrie, Executive Vice-President firmy Microsoft, po raz pierwszy w Polsce

.NET DeveloperDays to wyjątkowe wydarzenie poświęcone tworzeniu aplikacji na platformie .NET. Jest przeznaczone dla architektów, programistów, testerów i kierowników projektów korzystających z .NET w swojej pracy oraz dla tych, którzy chcą poprawić swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Konferencja jest idealną okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w międzynarodowym gronie specjalistów.

Tegoroczną edycję otworzy swoim wystąpieniem Scott Guthrie odpowiedzialny w Microsoft za takie produkty, jak .NET Platform, Visual Studio, Microsoft Azure, Windows Server, Microsoft SQL Server, Active Directory czy System Center. To będzie pierwsze w historii wystąpienie Scotta w Polsce i niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć go w naszym kraju.

Szykuje się wiele inspirujących i wartościowych sesji. Noelle LaCharite (Principal Program Manager, Microsoft) poruszy temat sztucznej inteligencji, Carl Franklin (Senior Executive Vice President, App vNext, .NET Rocks!) omówi zagadnienie obsługi błędów, Christophe Nasarre (Staff Software Engineer, Criteo) powie o debugowaniu w środowisku asynchronicznym. Gill Cleeren (Development Technologies Microsoft MVP) przybliży temat czystej architektury i opowie o najnowszej wersji XAMARIN Forms, a Kendra Havens (Program Manager, Microsoft) podejmie temat produktywności w Visual Studio. Wieczorny keynote należeć będzie do Richarda Campbella z .NET Rocks!, który przedstawi historię .NET.

To tylko część zagadnień, które zostaną omówione podczas konferencji. W sumie ponad 30 prelegentów przez 2 dni poprowadzi ponad 40 sesji.

Natomiast w przeddzień głównej konferencji odbędą się całodniowe sesje szkoleniowe. Tu w rolach głównych wystąpią: Elton Stoneman, Gill Cleeren, Noelle LaCharite oraz Christophe Nasarre i Kevin Gosse.

Organizatorem wydarzenia jest firma Data Master, która przez ostatnie 6 lat przygotowała wiele uznanych konferencji w branży IT, jak np. Cloud DeveloperDays czy JOIN! The Database Conference. Gwarantuje to, że .NET DeveloperDays 2019 będzie wydarzeniem o wysokim poziomie merytorycznym.

Udział jest płatny, a rejestracja dostępna na stronie konferencji https://net.developerdays.pl

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.